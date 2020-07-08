إيني: نعمل على تطوير محطة غازية جديدة في ليبيا

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قالت شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز، اليوم الأربعاء، إنها تعمل على دراسة تطوير محطة طاقة غازية جديدة وتدعم بدء المشاريع التجريبية المتجددة في ليبيا.

وأشارت، في بيان حول اجتماع رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع الرئيس التنفيذي لشركة إيني كلوديو ديسكالزي، إلى أن تقديم الطاقة المتجددة لأول مرة في ليبيا سيعطي إجابة لطلب المزيد من الطاقة الكهربائية للسكان دون زيادة استهلاك الهيدروكربون المحلي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وإيني، هي المنتج الدولي الرئيسي للهيدروكربونات في ليبيا، حيث تنتج حاليًا 170 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا.

وأكدت الشركة، أن ديسكالزي أكد للسراج التزام إيني الكامل بأنشطتها التشغيلية ومشاريعها في ليبيا، كما أكد التزامها بالقيام بمشاريع الاستثمار الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالمبادرات التي تم اتخاذها لدعم المؤسسة الوطنية للنفط في توفير الحماية الطبية والتشخيص والعلاج الحرج والمعدات الأساسية لمكافحة وباء كورونا.