إغلاق مقر يشتبه بأنه يستعمل “للإخفاء القسري” في غريان رصد تقارير عن عمليات قتل وتعذيب خارج نطاق القضاء في المدن الواقعة تحت سيطرة الوفاق

أخبار ليبيا 24 – متابعات



أعلنت مديرية أمن غريان أنها أغلقت مبنى مدنيًا يشتبه في استعماله “للإخفاء القسري” بالمنطقة.

وأفادت مديرية أمن غريان على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” بأن المديرية عقدت بالمناسبة اجتماعا مع مكتب حقوق الإنسان التابع لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني.

وذكر في هذا الشأن، أن مدير مكتب حقوق الإنسان الدكتور خالد سالم فلاح قام برفقة “عدد من أعضاء المكتب بجولة تفقدية لبعض أماكن الاحتجاز والتوقيف في عدد من الإدارات الضبطية ومراكز الشرطة التابعة للمديرية”.

وشملت هذه الجولة التفقدية “غرف التوقيف في قسم البحث الجنائي وقسم النجدة وبعض مراكز الشرطة بالمديرية، وذلك برفقة مدير الأمن عميد عمر الخذراوي”.

وأعلن في هذا السياق عن إجراء “جولة تفتيشية ومعاينة لأحد الأماكن في المدنية التي تلقت الوزارة شكاوی بأنه يستخدم في الاعتقال والاحتجاز غير القانوني، وأمر بقفله بمعرفة مكتب حقوق الإنسان ومديرية أمن غريان وذلك بناء على تعليمات .. وزير الداخليه بالخصوص”.

ويأتي إقفال هذا المقر بعد عام من انسحاب قوات الجيش الوطني من المدينة، وسيطرة قوات الوفاق عليها .

وكانت قوات الوفاق ارتكبت مذبحة في حق عشرات الجنود المصابين من الجيش الوطني الليبي، الذين تعرضوا للتصفية أثناء تلقيهم العلاج داخل مستشفى المدينة التعليمي.

وارتكبت المجزرة، التي عكست وحشية مرتكبيها، عقب يومين من اجتياح مجموعات الوفاق لمدينة غريان، حيث أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 40 جنديًا وفرد أمن، بعد تعرضهم للرمي بالرصاص من مسافة قريبة، وهم على الأسرة.

ووثق مقطع فيديو اقتحام عناصر مسلحة مستشفى غريان، وقامت بتصفية جرحى الجيش الوطني الليبي، في فعل مخالف للمواثيق والقوانين الدولية بشأن معاملة جرحى وأسرى الحروب .

وأفادت مصادر، حينها إن حكومة الوفاق قامت بالتستر عن المجرمين الذين ارتكبوا المذبحة لأنهم جزء من “مجلس شورى ثوار بنغازي” الإرهابي.