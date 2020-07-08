إصابة طفلة في خلاف بين المليشيات في طرابلس

إصابة طفلة في خلاف بين المليشيات في طرابلس

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أنه نتيجة للمواجهات المسلحة بين المليشيات التي شهدتها منطقة جنزور أصيبت الطفلة أصالة القمودي ذات العشر سنين برصاصة استقرت في منطقة الصدر.

وأضاف المصدر أنه تم نقل الطفلة أصالة إلى قسم العناية الفائقة في مستشفى شارع الزاوية في العاصمة طرابلس.

وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات وقعت تحديدا في حي ” الجعافرة ” بالقرب من محطه وقود (الرتيمي – الشوارع الأربعة) تسببت في وقوع أضرار مادية كبيرة لحقت بممتلكات المواطنين.

وأكد المصدر أن المواجهات التي دارت أمس الثلاثاء كانت عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة وقذائف “آر بي جي”.

وأوضح المصدر أن الاشتباكات وقعت تزامنا مع تواجد عائلة الطفلة لتعبئة الوقود، لافتا إلى أن الوقود كان هو سبب الخلاف بين مليشيا يقودها محمد فكار، وأخرى يقودها محمود أبوجعفر الملقب “الشيبه“.