19 إصابة بكورونا للعناصر الطبية والعاملين في طبي سبها

أخبار ليبيا24

كشف مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها عبدالحميد الفاخري، الإثنين عن تسجيل 19 إصابة داخل مركز سبها الطبي بفيروس كورونا من العناصر الطبية والطبية المساعدة وعمالة تنظيف من الجنسية الأفريقية.

وأضاف الفاخري في فيديو نشر له أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجنوب بلغت 503 إصابة منوها أن عدد التحاليل التي أجريت حتى الآن 2422.

وتابع مدير مركز مكافحة الأمراض سبها أن عدد الوفيات في الجنوب وصل إلى 19 حالة وفاة بمعدل حالة وفاة كل يومين مبينًا أن معظم الوفيات من كبار السن و يعانون من أمراض مزمنة.

وأوضح الفاخري أن حالات الشفاء المسجلة 92 حالة فيما لاتزال 392 حالة نشطة وتتراوح أعمار المصابين من 3 أشهر وحتى 93 عام.

يشار إلى أن أجمالي الحالات التي أصيبت في ليبيا بلغت 1046 حالة منها 753 حالة نشطة وتماثلت 261 حالة للشفاء فيما بلغت الوفيات 32 حالة وفاة