عودة ليبيين عالقين في تونس عبر معبر راس أجدير 

أخبار ليبيا24

استأنفت صباح اليوم الثلاثاء عودة عدد من الليبيين العالقين في دولة تونس عبر منفذ راس أجدير البري.

وبحسب الصفحة الرسمية لمعبر راس أجدير على موقع “فيسبوك” فإن عودة العالقين كانت بناء على تعليمات وزارة الداخلية والإدارة العامة لأمن المنافذ بحكومة الوفاق وبعد التأكد من الإجراءات الطبية والأمنية.

وتم تسهيل كافة الإجراءات للمواطنين الليبيين مع الحرص على اتخاد كافة الترتيبات الصحية والأمنية.

وغادرت يوم أمس الإثنين مجموعة من العالقين من دولة تونس الذين كانوا متواجدين في الجانب الليبي وتمت العملية بعد استكمال كل الإجراءات الصحية والأمنية التي اتخذت من قبل مديرية الأمن.