عطل بمحطتي السرير وشمال بنغازي يؤدي إلى طرح الأحمال

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أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الليبية، عن حدوث عطل في منظومات غسيل الوقود في محطتي السرير الغازية وشمال بنغازي، بسبب وجود شوائب بإمدادات الوقود من شركة البريقة لتسويق النفط والغاز.

وقالت الشركة في بيان لها في ساعات الصبح الأولى من يوم الثلاثاء إن هذا العطل أدى إلى عدم قدرة شركة الكهرباء على تشغيل الوحدة الثانية بمحطة السرير والوحدة الخامسة بمحطة شمال بنغازي، مما نتج عنه عجز بمقدار 400 ميغاوات، والاضطرار إلى اللجوء إلى طرح الأحمال.

وأكدت الشركة، أن العمل متواصل في هذه اللحظات لإصلاح العطل في منظومات غسيل الوقود من قبل مهندسي وفنيي الصيانة، مشيرة إلى أنه قد جرى التنسيق مع شركة البريقة لمعالجة مشكلة التقليل من الشوائب.

يذكر أن معظم مدن المنطقة الشرقية من بينها مدينة بنغازي وضواحيها، تشهد منذ يومين انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي لمدة تصل إلى نحو ثمان ساعات يوميا.