عامان على مذبحة داعش بمحطة مياه تازربو قبل عامين.. داعش يهاجم موقع مياه تازربو ويقتل مهندسين

أخبار ليبيا24-خاصّ

بعد أحداث الثورة عام 2011 دخلت ليبيا في دوامة الإرهاب الدموي، حيث شنت التنظيمات الإرهابية، مستغلة حالة الانفلات الأمني وانهيار المؤسسات العسكرية والأمنية، عدة هجمات في مناطق متفرقة بالأراضي الليبية.

بتاريخ 7 يونيو2018 هاجم مسلحين متطرفين محطة مياه تازربو التابعة لجهاز النهر الصناعي بجنوب شرق ليبيا وقتلوا اثنين من العاملين في المحطة، وخطفوا اثنين آخرين، ونهبوا جميع السيارات والتموين، في وقت مبكر من ذلك اليوم.

وقال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، في بيان بشأن الهجوم الدامي، “تعرض موقع تازربو فجر اليوم السبت الموافق 7 يوليو 2018 لهجوم مسلح من قبل الجماعات الإرهابية فعاثت نهبا وقتلا وفسادا وترويعا للعائلات والأطفال، وكذلك المستخدمين الذين أخذوا على عاتقهم تأمين الإمداد المائي إلى المدن”.

وأضاف، “أسفر هذا الهجوم الإرهابي الغاشم الجبان عن استشهاد شهيدين، وهما، المهندس هشام محمود هاشم وفرد كتيبة حماية النهر، حسين إبراهيم الزوي”.

وتابع، “كما قامت هذا الجماعات الإرهابية المسلحة بخطف فردين من كتيبة حماية النهر، وهما، فايز بوخديجة وناجي الأبيرش، وكذلك نهب وسرقة جميع السيارات والتموين بالموقع”.

وشهدت خلال السنوات الماضية نشاطا متصاعدا لخلايا التنظيمات الإرهابية على رأسها، حيث باتت عناصرها المتطرفة آنذاك، تتحرك بحرية كبيرة نسبيا، مهاجمة حقول النفط والغاز ومحطات المياه، قبل أن تتم محاربتها وطردها من مناطق سيطرتها إلى عمق الصحراء الليبية تحت وطأة الضربات الجوية.

ومنذ بداية ظهروها في ليبيا، أثرت الجماعات الإرهابية المتطرفة مناح الحياة المختلفة، حيث عملت على تدمير البنية التحية للقضاء على مقدرات البلاد، ولم تتوقف هجماتها على المواقع العسكرية، بل امتدت إلى المنشئات الاقتصادية والأمنية والتعليمية.

أفعال مشمئزة مارستها التنظيمات الإرهابية، لاقت استنكارا كبيرا من الليبيين، الذين حاربوها بشتى الطرق حتى استطاعوا القضاء على تركيباتها في عدة مناطق هامة من البلاد، من بينها بنغازي ودرنة وسرت.

تحرّض الجماعات الإرهابية عناصرها في ليبيا وغيرها من الدول على شن هجمات عدوانية واستهداف المنشئات الحيوية لتدمير ما يمكن تدميره من مقدرات، وبالتالي فإن محاربتها بلا هوادة أمر مشروع لحماية الحياة وحقوق الإنسان في العيش.

إن جميع القوانين السماوية والإنسانية تحظر القيام بالأعمال الإرهابية التي ترتكب في أوقات السلم، بهدف تدمير الحياة بكل جوانبها، وبالتالي فإن ما تمارسه الجماعات المتطرفة هو جرائم مرفوضة وغير أخلاقية وتعبر عن الهمجية.

سعت عصابات داعش وأخواتها من التنظيمات الأخرى الإرهابية إلى اغتيال حُلم الليبيين بالعيش في حياة كريمة ومستقرة ومتطورة، لكن الليبيين وقفوا ضدها وأثبتوا للعالم أنهم شعب يدرك أهمية التعايش السلمي ويرفض الإرهاب بشتى صوره.

لقد حارب الليبيين دون هوادة عصابات التنظيمات الإرهابية في كل المناطق والمدن التي احتلوها وتعرض أهلها لأبشع أنواع العنف والقهر والاستبداد والمعاناة، وأعادوها لحضن الوطن ليبدؤوا في إعمارها بأيديهم من جديد.