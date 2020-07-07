عائلات مخالطة لمصابين في سبها ترفض إجراء اختبارات كورونا مصابون بكورونا في سبها يرفضون البقاء في العزل الصحي

أخبار ليبيا24

كشف مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سبها، الدكتور عبدالحميد الفاخري، وجود حالات مصابة بفيروس كورونا ترفض البقاء في غرف العزل المخصصة، إضافة لوجود عائلات مخالطة لحالات مؤكدة رفضت أخذ عينات ومسحات أنفية للتأكد من حالتها.

يأتي ذلك في ظل تزايد انتشار الوضع الوبائي للفيروس في سبها وليبيا عموما.

وأكد الفاخري، أن مختبر المركز في المدينة قام بفحص 2421 عينة حتى يوم الإثنين، موضحا أن إجمالي عدد الإصابات التراكمية بالمنطقة الجنوبية بلغ 503 إصابة، بينها 392 حالة نشطة أي بنسبة 55 بالمئة من الإصابات على مستوى ليبيا.

وأضاف، أن عدد الوفيات في المنطقة الجنوبية بلغ 19 حالة وفاة بمعدل وفاة حالة كل يومين، مشيرا إلى أن عدد حالات الشفاء وصل إلى 92 حالة شفاء.

وأوضح الفاخري، أن فئة كبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، هي الفئة الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد في المنطقة الجنوبية، مشيرًا إلى فيروس كورونا أصاب كل الفئات العمرية أصغرها حالة عمرها 4 أشهر وأكبر حالة عمرها 93 سنة.

كما أكد الفاخري، أن هناك 19 حالة موجبة تعود لعناصر طبية وطبية مساعدة فضلا عن عمالة خدمات تنظيف من الجنسية الأفريقية داخل مركز سبها الطبي.