زليتن البحري يوقف أنشطته بسبب فيروس كورونا

أخبار ليبيا24

أعلنت إدارة نادي زليتن البحري عن إيقاف جميع الأنشطة ودورات السباحة لهذا الموسم لحين إشعار آخر.

وأوضحت إدارة النادي أن هذا القرار جاء عقب تطور الوضع الوبائي لجائحة كرونا على مستوى ليبيا عامة وزليتن خصوصا.

وقدم النادي الإعتذار للرياضيين و أولياء الأمور لهذا القرار منوها أنه جاء حرصا على سلامة وصحة الجميع.

وشهدت مدينة زليتن تسجيل 18 حالة إصابة بفيروس كورونا أمس الإثنين وهو أكبر معدل بالإصابات في المدينة منذ بداية تفشي الفيروس.

يشار إلى أن إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس داخل زليتن ارتفع إلى 45 حالة نشطة إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة .