حكومة الوفاق توقع مذكرة مع بريطانيا لتحقيق أهداف اللامركزية الإدارية

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أعلنت حكومة الوفاق الوطني توقيعها مذكرة تفاهم مع حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا وشمال إيرلندا، اليوم الثلاثاء، لتنفيذ مشروع تعزيز مستويات الحكم والإدارة اللامركزية الممول من طرف المملكة المتحدة.

وذكرت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء أن عضو المجلس الرئاسي رئيس اللجنة العليا لنقل الاختصاصات وزير التعليم الدكتور محمد عماري زايد مثل حكومة الوفاق، فيما مثلت السفارة البريطانية في طرابلس حكومة المملكة المتحدة.

وأوضحت حكومة الوفاق في بيان لها نشر على الحساب الرسمي لإدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء على “فيسبوك” أن توقيع المذكرة يأتي في إطار تحقيق أهداف اللامركزية الإدارية التي اعتمدتها اللجنة العليا لنقل الاختصاصات.

وأشارت إلى أن توقيع المذكرة يهدف إلى تعزيز مستويات الحكم والإدارة اللامركزية إلى جملة أهداف، منها تعزيز قدرات الجهاز التنفيذي على المستويين المركزي والبلدي، وتحسين علاقات العمل بين وزارة الحكم المحلي وهيئاتها الفرعية والبلديات المستهدفة تحت إشراف اللجنة العليا لنقل الاختصاصات.

وأوضحت أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتقديم الخدمات على المستوى البلدي، إلى جانب دعم الخدمات الحكومية في المستوى ما دون المركزي من أجل أن تكون أكثر استجابة في تخطيط التنمية المحلية.