تونسيون عالقون يغادرون ليبيا من معبر رأس اجدير
أخبار ليبيا24
غادرت منفذ رأس اجدير البري الإثنين مجموعة من المواطنين التونسيين الذين كانوا عالقين في الجانب الليبي عقب اتخاذ كاقة الإجراءات.
وأوضح المكتب الإعلامي لمنفذ رأس اجدير أن العملية تمت بعد استكمال كل الإجراءات الصحية و الأمنية التي اتخذت من قبل مديرية الأمن رأس اجدير.
وأشار مكتب الإعلام في المنفذ إلى أنه تم تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتوفير عودة آمنة ومريحة للمغادرين بناء على تعليمات مدير آمن منفد رآس اجدير البري عقيد أبوالربيع مخلوف.
وجاءت هذة الخطوة استكمالا لعملية عودة العالقين من الجانبين الليبي والتونسي وعلى نفس الخطوات المتبعة في العودة، وكانت مجموعة من المواطنين من دولة تونس قذ غادرت ليبيا منذ ثلاثة إيام إلى تونس.