تونسيون عالقون يغادرون ليبيا من معبر رأس اجدير

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غادرت منفذ رأس اجدير البري الإثنين مجموعة من المواطنين التونسيين الذين كانوا عالقين في الجانب الليبي عقب اتخاذ كاقة الإجراءات.

وأوضح المكتب الإعلامي لمنفذ رأس اجدير أن العملية تمت بعد استكمال كل الإجراءات الصحية و الأمنية التي اتخذت من قبل مديرية الأمن رأس اجدير.