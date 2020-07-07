بـ 71 إصابة كورونا..تسجيل ثاني أعلى إحصائية في ليبيا خلال يوم

بـ 71 إصابة كورونا..تسجيل ثاني أعلى إحصائية في ليبيا خلال يوم

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الإثنين تسجيل تطور وبائي جديدا بتسجيل 71 حالة موجبة كأعلى إحصائية ثانية تسجل من قبل المركز خلال يوم واحد.

وأوضح المركز أن الحالات موزعة على عدد من المدن حيث تم تسجيل 26 حالة في طرابلس منها عدد 22 حالة جديدة، وعدد 4 حالات مخالطة، مشيرًا إلى أن الحالات فحصت من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض طرابلس.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل عدد 7 حالات في مصراتة، منها عدد 3 حالات مخالطة، و4 حالات عائدة من السفر، لافتا إلى أن الحالات فحصت من قبل مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع مصراتة.

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم أيضًا تسجيل عدد 16 حالة مخالطة في زليتن، مؤكدًا أن فحصت من قبل: مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع زليتن.

وأفاد لمركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل 3 حالات جديدة في بنغازي، موضحًا أنه تم فحص هذه الحالات من قبل مختبر مركز بنغازي الطبي.

وأضاف لمركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد حالة واحدة مخالطة في مدينة إجدابيا ، مشيرًا إلى أن الحالة فحصت من قبل مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في المدينة.

وسجل المركز كذلك في سبها عدد 18 حالة، بينها 10 حالات مخالطة، و8 حالات جديدة، مضسفًا أنها فحصت من قبل مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 8 حالات من سبها ليكون إجمالي المتعافين 269 متعافي كما يسجل المركز عدد حالتي وفاة واحدة من سبها، وأخرى من زليتن ليكون إجمالي الوفيات 34.

يشار إلى أن إجمالي الإصابات بلغت 1117، وإجمالي الحالات النشطة بلغت 814 حالة، والمتعافين بلغ عددهم 269 حالة، فيما بلغت الوفيات 34 حالة.