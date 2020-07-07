بحث أوضاع قطاع النقل البحري ومصلحة الطيران بالحكومة الليبية

أخبار ليبيا24

بحث رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الليبية، الإثنين، الوضع العام داخل قطاع النقل البحري ومصلحة المطارات، لحل العراقيل القائمة.

واجتمع رئيس الهيئة، محمد علي عبد القادر، في مقر الهيئة في بنغازي مع مدير إدارة الموانئ والنقل البحري، طارق الثابت، ومدير إدارة الشركة الليبية للموانئ، يزيد أبوزريدة، ومدير مكتب الامن والسلامة بميناء بنغازي البحري، حسين الشرع.

وناقش الاجتماع، سير العمل في ميناء بنغازي وعدة مواضيع متعلقة بشؤون الموانئ والنقل البحري.

كما ناقش، رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل، عدة مواضيع تهم مصلحة المطارات والمطارات التابعة لها، وذلك خلال اجتماع مع رئيس مصلحة المطارات، صالح الشتيوي.

وتطرق الاجتماع إلى سير العمل في جميع المطارات وجاهزيتها، حيث تمت متابعة ومناقشة كل المشاريع التي تخص المصلحة، وذلك من ناحية تجهيز المطارات وحلحلة كافة العراقيل لسير العمل على الوجه المطلوب.