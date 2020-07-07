الولايات المتحدة تدرس حظر تطبيق تيك توك الصيني

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تدرس الولايات المتحدة الأمريكية حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بما في ذلك تطبيق تيك توك، وذلك تحسبا لقيام المخابرات الصينية بالتجسس من خلاله على الأمريكيين، وفق ما ذكره وزير الخارجية، مايك بومبيو، يوم الإثنين.

وقال بومبيو في مقابلة مع فوكس نيوز “لا أريد أن استبق الرئيس (دونالد ترامب) لكنه أمر ندرسه”. وشهد (تيك توك) وهو تطبيق شهير لمشاركة الفيديو، تطورا كبيرا وانتشارا واسعا في الولايات المتحدة وأوروبا خلال السنوات الماضية، وهو أول منصة صينية لوسائل التواصل الاجتماعي اكتسبت أعدادًا كبيرة من المستخدمين من خارج الصين.

وأتت تصريحات بومبيو، وسط تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بسبب تعامل بكين مع تفشي فيروس كورونا والإجراءات التي تتخذها في هونج كونغ والحرب التجارية المستمرة بين البلدين منذ نحو عامين.

وأثار مشرعون أمريكيون مخاوف تتعلق بالأمن القومي إزاء تعامل “تيك توك” مع بيانات المستخدمين، وقالوا إنهم يشعرون بالقلق حيال القوانين الصينية التي تتطلب من الشركات المحلية “دعم عمل المخابرات التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الصيني والتعاون معها”.

ويُزعم أن الحكومة الصينية تستخدم “تيك توك” لإدارة منظمة تجسس ضخمة تستخدم المعلومات التي تحصل عليها من التطبيق.

وبحسب متحدثة باسم شركة “تيك توك” فإن مراكز البيانات الخاصة بالشركة تقع خارج الصين، ولا يخضع أي منها للقانون الصيني. وقالت إنه يتم تخزين بيانات المستخدم الأمريكي في خوادم في الولايات المتحدة، مع نسخة احتياطية في سنغافورة.

وتابعت المتحدثة باسم الشركة أن “المخاوف من تهديد الأمن القومي الأمريكي من خلال تطبيق تيك توك لا أساس لها”.