الكلية العسكرية تستعد لتدشين حفل تخرج كبير في حضور حفتر

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تستعد الكلية العسكرية توكرة لتدشين حفل تخريج كبير للدفعة الـ 52 بالجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، وذلك في حضور القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، وعدد من رؤساء الأركان ومدراء الإدارات وأمراء غرف العمليات العسكرية، وفق ما أفادت به بعض المصادر.

وأجرت الكلية العسكرية، على مدار الأيام الماضية، تدريبات مكثفة لمراسم حفل التخريج وعملية تسليم الراية بين الدفعة الـ 52 ودفعة المستجدين بالكلية التي تحمل الرقم الـ 53.

وقام أفراد الدفعة الـ 52 من جميع صنوف الجيش الوطني الليبي من المشاة والبحرية والصاعقة والسلاح الجوي بالتدريب على مرور “الكراديس” أمام منصة الحفل وتسليم الراية وأداء القسم العسكري.

وشرعت القيادة العامة للجيش الوطني، بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر، منذ سنوات في بناء المؤسسة العسكرية، وفق نظم وتراتبية عسكرية وأعلى درجات الانضباط.