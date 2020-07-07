السعودية تعلن عن تدابير احترازية خلال موسم الحج حظر التجمعات بين الحجيج هذا العام

أخبار ليبيا24

أعلنت السعودية عن بروتوكولات صحية لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد خلال موسم الحج وحظرت التجمعات والاجتماعات بين الحجيج.

وقررت السعودية في يونيو السماح فقط لعدد محدود من المواطنين والمقيمين بالمملكة لأداء فريضة الحج هذا العام، مؤكدة أنها لن تستقبل وافدين من الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت وزارة شؤون الحج في بيان إن القرار اتخذ حرصا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة وتحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

وأوقفت السعودية رحلات طيران الركاب الدولية في مارس ودعت المسلمين إلى تعليق خططهم الخاصة بالحج هذا العام حتى إشعار آخر، وعلقت السلطات السعودية أيضا رحلات الطيران الدولية الخاصة بأداء العمرة حتى إشعار آخر.