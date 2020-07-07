السراج يبحث عودة الشركات والاستثمارات التركية إلى ليبيا

أخبار ليبيا24

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج مع وزير التخطيط طاهر الجهيمي، ورؤساء عدد من الأجهزة اليوم الثلاثاء عودة الشركات والاستثمارات التركية الى ليبيا.

واستعرض الاجتماع مشاريع البنى التحتية المتوقفة والمتعاقد على تنفيذها مع شركات تركية ولم تستكمل بالنظر لما مرت به البلاد من ظروف استثنائية وفي مقدمتها مشاريع الكهرباء والطاقة.

وناقش الاجتماع – الذي حضره رئيس جاهز التنمية وتطوير المراكز الإدارية، وتنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وتنفيذ مشروعات المواصلات، وصندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي، وممثلين عن مصرف ليبيا المركزي، وإدارة القضايا، وديوان المحاسبة، وسوق الأوراق المالية – المشاريع الجديدة التي من شأنها المساهمة في تقديم خدمات فاعلة وسريعة للمواطنين.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي خلال الاجتماع على أهمية استئناف العمل في المشروعات المتوقفة وأن تكون هذه العودة منطلقا لعملية شراكة مدروسة ومتوازنة بين البلدين الصديقين تشمل القطاع الخاص في ليبيا.

وكان رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا كشف أن تواجد محافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير في تركيا لتعويض الشركات التركية.

وأضاف آغا أن هناك معلومات مؤكدة أن وجود الكبير في تركيا لوضع اللمسات النهائية لتنفيذ الاتفاقية المبرمة مابين حكومة الوفاق والحكومة التركية لغرض تعويض الشركات التركية التي كانت لها عقود قبل عام 2011.

وأشار رئيس لجنة السيولة عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” إلى أن قيمة تعويضات الشركات التركية تقدر بما يقارب ثلاثة مليار دولار.

وأوضح آغا أن الصورة التي ظهر فيها الصديق الكبير مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومحافظ البنك المركزي التركي هي احتفالا ببدء تنفيذ هذه الاتفاقية.