السايح يناقش مع السفير الإيطالي جاهزية تنفيذ العمليات الانتخابية المقبلة مناقشة التحديات التشريعية والسياسية التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقى رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الثلاثاء، بمقر المفوضية بطرابلس، السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشيني.

وذكرت المفوضية العليا للانتخابات في بيان لها، أن الاجتماع تناول الاطلاع على جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية المستقبلية، التي قد يتضمنها أي اتفاق سياسي، ومستوى استعداداتها لترجمة اتفاق الأطراف السياسية على إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال عملية انتخابية.

وحسب البيان، تضمن الاجتماع مناقشة التحديات التشريعية والسياسية التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية المرتقبة على المستويين المحلي والدولي، ومدى توفر الشروط الأربعة لتنفيذ عملية انتخابية تأتي في إطار تسوية سياسية شاملة.

كما استعرض اللقاء الدعم الدولي المقدم من الدول المانحة والتي من بينها إيطاليا، والموجه لغرض دعم العملية الانتخابية، وإرساء بنية تحتية قوية للديمقراطية تنتج أجسامًا سياسية ذات مرجعية شعبية منتخبة.

وفي ذات السياق، أشار عماد السايح إلى أن هذا التواصل المكثف من قبل المجتمع الدولي بالمفوضية يأتي في إطار الدفع بالعملية السياسية نحو تسوية سليمة، والبحث في الخيارات المتاحة من خلال تنظيم انتخابات ذات مصداقية كوسيلة لتجديد الشرعية عبر الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وسبيل للتغيير السلمي، وإشراك مختلف مكونات وشرائح المجتمع الليبي في تقرير مصيره ومستقبل بلاده.

يشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، شهدت نهاية شهر يونيو الماضي زيارة سفير الاتحاد الأوروبي بليبيا، آلن بوجيا لمقرها بطرابلس، وترحيبها بقرار تمديد مشروع الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية، والذي يعمل على تحضير المفوضية لأي أحداث انتخابية قادمة.

يذكر السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، ونائبه والتر لالاشيو، قام يوم الأحد الماضي، بزيارة لمقر اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، في إطار دعم اللجنة لاستكمال برنامجها الانتخابي.

وذكرت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، في بيان لها،أن السفير الإيطالي ونائبه، عقدا اجتماعًا مع رئيس اللجنة المركزية، سالم بن تاهية، لمتابعة البرامج الانتخابية للجنة المركزية وسبل دعمها وتذليل الصعاب أمام تنفيد الاستحقاقات الانتخابية بصفة عامة.

وبيّنت اللجنة المركزية، أن إيطاليا من الدول الداعمة لها، في تنفيد برنامجها الانتخابي من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا “مشروع دعم الانتخابات البلدية”.