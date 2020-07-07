الرئاسي يمدد الحظر ويسمح بإقامة صلاة الجمعة باستثناء الجنوب

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أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مساء الإثنين، قراراً ينص على تمديد حظر التجول الجزئي لعشرة أيام إضافية.

وأوضح المجلس الرئاسي في قراره أن لحظر ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق (7-7-2020)، على أن يكون حظرًا شاملًا لمدة 24 ساعة ليومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ويُمنع خلالهما التنقل بين المدن.

وأكد المجلس الرئاسي استمرار حظر التجول بشكل كامل في كل مناطق الجنوب ومنع التنقل والتجمعات والمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية، بالإضافة إلى إغلاق الأسواق الكبرى ويستثنى منها أسواق بيع المواد الغذائية.

وسمح الرئاسي في قراره بإقامة صلاة الجمعة في المساجد باستثناء مناطق الجنوب بشرط عدم تجاوز المصلين للحد الأدنى لصحة إقامة الصلاة وفقا لما تقرره هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

ونوه المجلس على استمرار العمل الإداري في الجهات العامة بنسبة 30% من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية ظهرًا مع ضرورة وضع التدابير الاحترازية اللازمة لمنع التجمعات بكافة مظاهرها.

وسمح قرار الرئاسي كذلك لأصحاب المكاتب المهنية ومافي حكمها وأضحاب الحرف والنشاطاتا الاقتصادية الفردية مواصلة أعمالها بشرط التشديد في اتباع إجراءات الوقاية الاحترازية.