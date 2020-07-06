وفاة وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر

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أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الإثنين، وفاة وزير الدولة للإنتاج الحربي الفريق محمد سعيد العصار بعد صراع مع مرض السرطان.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، “تنعي رئاسة الجمهورية ببالغ الأسى والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم، لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية الفذة، مقاتلا وهب حياته لخدمة وطنه… وحكيما شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن”.

وأضافت، “إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ يعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، يدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته”.

وتوفي العصار بعد أيام من إصدار السيسي، قرارا بترقيته إلى رتبة فريق فخري مع منحه وشاح النيل.

والعصار قائد عسكري وسياسي مصري، ولد في 3 يونيو عام 1946، وكان يشغل منصب وزير الإنتاج الحربي منذ 19 سبتمبر 2015 حتى وفاته، حيث شغل سابقا منصب مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح، وكان أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية خلال الفترة التي تلت ثورة 25 يناير 2011.