وزير خارجية تونس: نحن مع التسوية في ليبيا وفقا للشرعية الدولية تونس تؤكد دعمها لتسوية سياسية في ليبيا

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أكد وزير خارجية تونس، نور الدين الريّ، اليوم الاثنين، على أن بلاده تقف إلى جانب التسوية السياسية في ليبيا وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

أتى ذلك في كلمته، أمام أعمال الدورة التاسعة لمنتدى التعاون العربي الصيني برئاسة مشتركة بين الأردن والصين.

ودعا الريّ، إلى تكاتف الجهود من أجل إنهاء الاقتتال الدائر وتحقيق التسوية السياسية المنشودة في إطار حلّ سياسي ليبي- ليبي طبقا لقرارات الشرعية الدولية، وبما من شأنه أن يحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وأمن شعبها الشقيق.

وانطلقت، الإثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أعمال الدورة التاسعة للمنتدى العربي الصيني على المستوى الوزاري، حيث جرت مناقشة تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك بين الدول العربية والصين، إضافة إلى الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن.