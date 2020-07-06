نواب يدعون لوحدة الصف وتشكيل حكومة تكنوقراط بليبيا

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دعا أعضاء مجلس النواب الليبي اليوم الإثنين جميع الفرقاء السياسيين إلى وحدة الصف ونبذ الفرقة وخطاب الكراهية ولم الشمل والجنوح للسلم، داعين إلى تكليف حكومة تكنوقراط لإدارة شؤون البلاد.

كما دعو، في بيان، إلى توحيد والتئام مجلس النواب للإيفاء باستحقاقاته التي انتخب من أجلها والتي تؤسس للدولة المدنية، التي يصبو إليها الشعب الليبي بالوصول إلى الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومكافحة الفساد وممارسة الدور الرقابي وذلك بتفعيل المؤسسات الرقابية التابعة له ومراجعة الميزانيات واعتمادها.

وقالوا، “إن تعنت وتشبث بعض الأطراف وعدم التنازل جعل ليبيا ضحية حرب ضروس أضرت بالجميع”.

وأعلن الأعضاء، وعددهم خمسة، رفضهم الشديد، لتصريحات القائم بأعمال المبعوث الأممي في ليبيا، بالدعوة إلى تقسم البلاد وكل التصريحات التي تدعو للتقسيم.، حسب البيان.

كما أعلنوا، رفضهم للآلية التي يروج لها البعض لتوزيع عوائد النفط وما يترتب عليها من إجراءات تتعارض مع القانون الليبي والتشريعات الليبية التي تضمن العدالة في التوزيع ولا يكون ذلك إلا بتوحد مصرف ليبيا المركزي.