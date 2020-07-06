كورونا في ليبيا تتخطى الألف إصابة

أخبار ليبيا24

كشفت آخر الأرقام الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تخطى حاجز الألف إصابة في ليبيا، وذلك بعد تسجيل 57 حالة موجبة بعدد من المناطق خلال يوم الأحد.

وبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا منذ بدء تفشي الوباء حتى يوم الأحد 1046 إصابة بنها 753 حالة نشطة، بنما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 3 حالات شفاء في سبها، ليكون إجمالي المتعافين 261 متعافٍ.

في المقابل سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل عدد 5 حالات وفاة 2 في طرابلس و2 في سبها وواحدة في زليتن، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 32 وفاة.