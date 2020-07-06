كاظمة الكويتي يقترب من ضم الهوني

أخبار ليبيا 24 – رياضة

دخل المدافع المهدي الهوني ضمن اهتمامات نادي كاظمة الكويتي لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد .

وكان الهوني قد وقع خلال الأشهر الماضية عقدا للعب في صفوف النجمة البحريني .

وسبق للهوني وأن لعب في صفوف الاتحاد والأهلي طرابلس محليا، كما مثل المنتخب الليبي فى عديد المناسبات وتوج رفقة منتخب المحليين بكأس إفريقيا للمحليين 2014 .

وينشط في الدوري الكويتي عدد من المحترفين الليبيين أبرزهم السنوسي الهادي المحترف في صفوف العربي .