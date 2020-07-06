فشل مقترح إخواني لتمديد ولاية المشري لعام إضافي

أخبار ليبيا 24 – متابعات



قال الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة، محمد عبد الناصر، إن 30 عضوًا تقدموا خلال جلسة أمس الأحد بمقترح لتمديد ولاية رئاسة المجلس الحالية لسنة إضافية.

عبد الناصر أضاف – في تصريحات صحافية – أن مقترح الأعضاء عُرض على المجلس في جلسته ولم ينل تصويت الغالبية، مؤكدًا أنه جرى الاتفاق على تحديد الجلسة القادمة موعدًا لانتخابات رئاسة المجلس.

وانتُخب المشري المُنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والذي كان عضوًا بالمكتب التنفيذي لحزب العدالة والبناء، في الثامن من أبريل عام 2018م رئيسًا للمجلس الأعلى خلفًا لـعبد الرحمن السويحلي الذي تولى رئاسة المجلس لولايتين.

ويحاول المشري جاهدًا من خلال عناصر الجماعة بالمجلس البقاء في منصبه لأطول فترة ممكنة متشبثًا بكرسيه الذي منحه وجودًا في المشهد، خوفًا من أن يلحق بمصير سابقه عبد الرحمن السويحلي، الذي شن هجومًا قبل أشهر على مجلس المشري وحكومة الوفاق بسبب تجاهله بعد خروجه من المنصب.

وكانت المادة 19 من الاتفاق السياسي الذي فقد مشروعيته تنص إنشاء مجلس أعلى للدولة قبل سيطرة الإخوان عليه، يكون جسمًا استشاريًا يتولى إبداء الرأي الملزم لحكومة الوفاق في مشروعات القوانين والقرارات قبل إحالتها لمجلس النواب الليبي.