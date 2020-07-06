غزل متبادل بين صالح والمشري للبقاء في السلطة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

يبدوا أن وجهات النظر بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في تقارب الفترة الأخيرة، بعد اشتداد الصراع العسكري بين قوات الجيش الوطني، وقوات الوفاق .

بيدوا أن الطرفين يحاولنا مغازلة بعض للوصول إلى حل سياسي، من أجل البقاء في السلطة .

وحول الاستعداد لمحادثات مباشرة مع حكومة الوفاق غير الشركية، قال صالح: “من حيث المبدأ لا احترم هذه الحكومة بصفتي رئيسًا لمجلس النواب مرتين، هذه الحكومة بالنسبة لي غير موجودة وغير دستورية وليس لها حق التفاوض عن الليبيين، فهي حكومة مفروضة وأمر واقع تبقى مدتها ثم تغادر”، حسب قوله .

صالح لفت – في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية – إلى أن حكومة الوفاق لم تكن طرفًا في الحوار وليس لها علاقة، قائلاً “هي مثل أي حكومة فُرضت من الخارج وبالتالي طرف الحوار إن وُجد الطرف فهو لمجلس الدولة، كما أننا نشك في وضعها القانوني لأن رئيس مجلس الدولة لا يمكن أن يُنتخب إلا بعد تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري خلال عشرة أيام، وهذا لم يتم، وبالتالي كلها أجسام مفروضة”.

إلى ذلك أوضح صالح، أنه عند تشكيل مجلس رئاسي جديد سيكون هناك سلطة تنفيذية ومجلس النواب، قائلاً “المهم الآن المتفق عليه بأن لا تكون الرئاسات مجتمعة في إقليم واحد، فعلى كل إقليم أن يسمي من يمثله في المجلس الرئاسي، وهذه هي القاعدة الجديدة في تكوين المجلس”.

ومن جهته، رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، قال “نحن نختلف مع عقيلة صالح، اختلافًا جذريًا، لكن يبقى شخص منتخب بعيدًا عن كل أنواع الخلاف، ويمثل فئة معينة من الليبيين، وشخص مدني، وبالتالي خلافنا معه، لا يعني بالضرورة ألا نجلس معه، ولا نتحاور”.

المشري تابع “صالح أيد وبقوة العدوان على طرابلس، وسفك الدماء، ولكن نعتقد أنه يقع تحت ضغوطات من حفتر، وربما يكون هناك تواصل مع عقيلة صالح أو غيره، فمجلس النواب يضم نحو 200 عضوًا، بينهم نحو 60 عضوًا من المنطقة الشرقية، ويمكن بسهولة التعامل مع هؤلاء”.

وزار صالح، أول الخميس العاصمة الروسية موسكو، رفقة وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة، عبدالهادي الحويج، حيث تعد هذه الزيارة الثانية خلال أقل من شهر، وذلك لبحث العديد من القضايا، على رأسها مناقشة المبادرة حول وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية ومبادرة القاهرة، وكذلك مخرجات مؤتمر برلين، وعقب وصوله التقى برئيسة مجلس الفيدرالية في روسيا فالنتينا ماتفيينكو، لبحث آخر مستجدات الأزمة الليبية.