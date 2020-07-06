عزاقة يواصل التدريبات ويطمح للاحتراف الخارجي
أخبار ليبيا24
يواصل حارس المنتخب الليبي لكرة القدم أحمد عزاقة تدريباته بشكل فردي في نادي القرضابية بمدينة سبها، للمحافظة على لياقته البدنية في ظل توقف الأنشطة الكروية.
وكشف عزاقة لـ”أخبار ليبيا24″ عن تلقيه لعروض احترافية من بينها عرض في الدوري السعودي لكن توقف الرحلات الجوية حال دون ذلك.
وطالب الحارس الليبي الاتحاد الليبي لكرة القدم مخاطبة الاتحاد العربي لتسهيل احتراف حراس المرمى في الدوريات العربية.
ويعتبر أحمد عزاقة من أبرز حراس المرمى في ليبيا، حيث سبق ولعب في عديد الأندية الليبية منها الاتحاد و العروبة والهلال والمدينة كما مثل المنتخب الليبي الأول ومنتخب المحليين في عديد المناسبات.