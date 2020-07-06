شفاء جميع حالات الإصابة بكورونا في مستشفي العزل بشحات الإعلان عن حالات الشفاء جاء بعد اتمام الكشف المخبري للحالات

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية الجبل الأخضر عن شفاء الحالات الخمسه المتواجدة بمركز العزل الصحي بمستشفى شحات للأمراض الصدرية “المنصورة” .

اللجنة أوضحت في بيان لها اليوم الإثنين أن الإعلان عن حالات الشفاء جاء بعد اتمام الكشف المخبري وسحب العينات للمصابين لمرتين على التوالي لتظهر النتائج خلوهم من فيروس كورونا وتماثلهم للشفاء .

وبهذه النتائج شفيت جميع الحالات التي سجلت دخولها لمستشفى شحات للأمراض الصدرية والمخصص كمركز عزل وعددها 11 حالة بين مخالطة وعائدة من الخارج، وأخرى قادمة من مناطق موبوءة .