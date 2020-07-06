سبها تسجل حالة وفاة جديدة بكورونا

أخبار ليبيا24

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها اليوم الإثنين عبدالحميد الفاخري تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت مدينة سبها قد سجلت يوم أمس الأحد 28 حالة إصابة بفيروس كورونا و عدد حالتي وفاة، وتعتبر المدينة أكثر المدن الليبيه تسجيلا للإصابات بفيروس كورونا حيث تجاوزت الإصابات حاجز 500 إصابة.

وكانت اللجنة الاستشارية الطبية بالجبل الأخضر سجلت شفاء خمس حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد داخل مركز العزل الطبي في شحات.

وأعلنت اللجنة، الإثنين، في تسجيل مصور، شفاء الحالات الخمس الأخيرة المصابة بفيروس كورونا، بمستشفى المنصورة للأمراض الصدرية والمخصص كمركز عزل للحالات المصابة.

وأوضحت، اللجنة، أن بشفاء الحالات الخمسة؛ فإن جميع الحالات التي سجلت دخولها للمستشفى، وعددها 11 حالة، بين مخالطة وعائدة من الخارج وأخرى قادمة من مناطق موبوءة، قد شفيت من الفيروس.

وأكدت أن جميع الحالات خرجت من مركز العزل بعد إعادة سحب العينات، لأكثر من مرة، وتأكيد خلوها من الفيروس وتماثلهم للشفاء.