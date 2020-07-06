رقابة جوازات رأس جدير تكشف حقيقة فتح المعبر

جوازات رأس أجدير فتح المعبر لن يتم إلا بتعليمات من جهات الاختصاص

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أخبار ليبيا 24 – خبر

نفت رقابة جوازات رأس أجدير كل الأخبار التي تم تداولها حول إعادة فنح منفذ رأس أجدير خلال اليومين القادمين .

ووصفت رقابة جوازات رأس الجدير بما تم تناقله بالشائعات التي لا أساس لها من الصحة .

وأوضحت في منشور على صفحتها أنها ستعلن عن فتح المعبر في حال تلقت التعليمات من جهات الاختصاص في العاصمة طرابلس .

وكانت ليبيا قد قررت إغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية، ومن بينها معبر رأي اجدير شهر مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا.

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