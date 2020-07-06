دي مايو : نطالب الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياته تجاه ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياته من أجل استعادة السلام والأمن في ليبيا.

وأثنى الوزير الإيطالي، تصريحات نقلته وكالة نوفا الإيطالية، على إطلاق الاتحاد الأوروبي العملية “إيريني” لمراقبة قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، مؤكد أنه على قناعة بأنها ستسهم بشكل كبير في جهود تهدئة الأزمة.

وشدد على ضرورة أن بذل جهود أكبر من الاتحاد الأوروبي؛ من خلال استثمار كل مورد ممكن في الحوار السياسي بليبيا.

وجدد دي مايو، الجمعة الماضية، مطالبته بتعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، مؤكدًا أنه طالب خلال في اجتماعه الأخير في طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج، ووزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو بإرسال رسالة دعوة إلى الاعتدال في الشأن.

وقال دي مايو، خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية، أنه بعد موافقة البرلمان الإيطالي على مرسوم بعثة إيريني لمراقبة حظر تصدير الأسلحة لليبيا، ستتمكن إيطاليا من توفير أصول العملية، والتي تشتمل على فرقاطة وطائرتين.

وأكد دي مايو، أنه لضمان فعالية المهمة، فإنه من المهم نشر جميع القطع المخطط لها، والتي يجب أن تكون “بحرية وجوية وساتلية” وذلك لتغطية جميع أنحاء ليبيا، في أقرب وقت ممكن.

واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، قرارًا بإطلاق العملية العسكرية “ايريني”، والتي تعني “السلام” باليونانية، اعتبارًا الأول من أبريل 2020م، لمتابعة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، من خلال استخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية والبحرية.

وأوضح الاتحاد في بيان له، أن “ايريني”، ستتمكن بالأساس من إجراء عمليات تفتيش للسفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا التي يُشتبه في أنها تحمل أسلحة أو مواد ذات صلة من ليبيا وإليها وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2292 لسنة 2016م.