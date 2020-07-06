حفتر يجتمع برؤساء الأركان ومدراء الإدارات بالجيش

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عقد القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، في بنغازي اجتماعا موسعا ضم رؤساء الأركان ومدراء الإدارات بالقيادة العامة وأمراء غرف العمليات العسكرية.

واستعرض الاجتماع، الذي عقد ببنغازي، عددا من الملفات الهامة المتعلقة بمهام الجيش في كافة الاتجاهات، ووفقا، لمكتب إعلام القيادة العامة، فقد تم خلال الاجتماع طرح الترتيبات والخطط اللازمة للمرحلة المقبلة.

وتفقد حفتر، السبت، عددا من المعسكرات في بنغازي، للوقوف على مدى جاهزية القوات. وقال مكتب إعلام القيادة العامة، في بيان، إن “هذه الجولة تأتي ضمن العديد من الجولات التي يجريها فتر للاطلاع على الجيش وتجهيزاته”.

قال حفتر، في كلمة محفزة ألقاها أمام المئات من الجنود خلال الجولة التفقدية لعدد من معسكرات الجيش الليبي في بنغازي، إن مهمة الجيش الوطني هي بسط السيطرة الكاملة على كل الأراضي الليبية، مشيرًا إلى أن الجيش عندما قام لم يقم لإنهاء مشكلة مؤقتة.

وشدد حفتر، على أن كل الأراضي الليبية يجب أن تخضع للجيش الوطني، وقال: “هذه هي مهمتنا”.