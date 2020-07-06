حفتر: مهمة الجيش هي السيطرة على كامل الأراضي الليبية

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قال القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، إن مهمة الجيش الوطني هي بسط السيطرة الكاملة على كل الأراضي الليبية، مشيرًا إلى أن الجيش عندما قام لم يقم لإنهاء مشكلة مؤقتة.

أتى ذلك، في كلمة محفزة ألقاها السبت، أمام المئات من الجنود خلال جولته التفقدية لعدد من معسكرات الجيش الليبي في بنغازي، وذلك ضمن عديد الجولات التي يجريها للاطلاع على وحدات الجيش الوطني وتجهيزاتها.

وشدد حفتر، على أن كل الأراضي الليبية يجب أن تخضع للجيش الوطني، وقال: “هذه هي مهمتنا”. وتفقد حفتر، السبت، عددا من المعسكرات في بنغازي، للوقوف على مدى جاهزية القوات.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة، في بيان، إن “هذه الجولة تأتي ضمن العديد من الجولات التي يجريها فتر للاطلاع على الجيش وتجهيزاته”.