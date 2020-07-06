تكليف فريق لتدريب عناصر الرصد والاستجابة في أم الرزم
أخبار ليبيا24
أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا اليوم الإثنين تشكيل لجنة تختص بتدريب فرق الرصد والاستجابة السريعة ببلدية أم الرزم 48 كم شرق مدينة درنة.
وجاءت هذة الخطوة بعد اتفاق مدير الخدمات الطبية ببلدية أم الرزم مع اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا، حيث جاءت اللجنة برئاسة فدوى الفايدي، وبعضوية زكريا الشعافي، هدى الحاسي، أحمد اهويدي.
وأوضحت الفايدي أن مهمة اللجنة تتمثل في تدريب فرق الرصد والتقصى ببلدية أم الرزم على كيفية التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا وطريقة اللباس الواقي.
وتابعت رئيس اللجنة :”سيتم أيضا تدريب الفرق الذي سيكون في فترة ثلاثة أيام على كيفية التعامل مع الحالات المؤكدة بكورونا و كيفية أن يحمي الطبيب نفسه في حالة التعامل مع الحالات المصاب”.