تكليف فريق لتدريب عناصر الرصد والاستجابة في أم الرزم

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أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا اليوم الإثنين تشكيل لجنة تختص بتدريب فرق الرصد والاستجابة السريعة ببلدية أم الرزم 48 كم شرق مدينة درنة.

وجاءت هذة الخطوة بعد اتفاق مدير الخدمات الطبية ببلدية أم الرزم مع اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا، حيث جاءت اللجنة برئاسة فدوى الفايدي، وبعضوية زكريا الشعافي، هدى الحاسي، أحمد اهويدي.