تسجيل خمس حالات شفاء من كورونا بشحات

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سجلت اللجنة الاستشارية الطبية بالجبل الأخضر شفاء خمس حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد داخل مركز العزل الطبي في شحات.

وأعلنت اللجنة، الإثنين، في تسجيل مصور، شفاء الحالات الخمس الأخيرة المصابة بفيروس كورونا، بمستشفى المنصورة للأمراض الصدرية والمخصص كمركز عزل للحالات المصابة.

وأوضحت، اللجنة، أن بشفاء الحالات الخمسة؛ فإن جميع الحالات التي سجلت دخولها للمستشفى، وعددها 11 حالة، بين مخالطة وعائدة من الخارج وأخرى قادمة من مناطق موبوءة، قد شفيت من الفيروس.

وأكدت أن جميع الحالات خرجت من مركز العزل بعد إعادة سحب العينات، لأكثر من مرة، وتأكيد خلوها من الفيروس وتماثلهم للشفاء.