تسجل أول حالة وفاة بكورونا في زليتن

ارتفاع عدد الإصابات في زليتن إلى 27 حالة

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 أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلنت لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا زليتن عن تسجيل ثلاثة حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة زليتن، و حالة وفاة هي الأولي بالمدينة منذ بداية الأزمة .

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن المختبر المرجعي زليتن، قام أمس الأحد بتحليل عدد (13) مسحة أنفية، وكانت نتائج التحاليل تسع عينات سالبة، و عدد ثلاث عينات موجبة وحالة وفاة .

وارتفعت الاصابات في زليتن إلى 27 حالة، منها 6 حالات في العزل الصحي، و14 حالة في العزل المنزلي، فيما سجلت 6 حالات شفاء ووفاة واحدة .

وشددت لجنة ادارة أزمة كورونا على المواطنين زيادة الحرص و تطبيق الاجراءات الاحترازية و خصوصا التباعد الاجتماعي و الابتعاد عن الازدحام و تقليل التجول إلا للضرورة القصوى لمنع زيادة انتشار الفيروس بمدينة زليتن .

وطالبت اللجنة التبليغ عن أي قادم من الخارج، أو من الداخل لإجراء الكشوفات اللازمة للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

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