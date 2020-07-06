بحث وضع آليات عودة النشاط الرياضي في طرابلس إحالة المقترح إلى لجنة الوبائيات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض لإبداء الرأي الطبي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

ناقشت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا مع اللجنة المشتركة بين اللجنة الأولمبية وهيئة الشباب والرياضة بطرابلس سبل وآليات العودة التدريجية للنشاط الرياضي،

وتطرق الاجتماع لعودة المسابقات والبطولات الرياضية بحيث تكون المرحلة الأولى للألعاب الفردية ثم ألعاب الدفاع عن النفس وصولا إلى الألعاب الجماعية .

كما تم الاتفاق مع الدعوة لإعادة فتح مضمار المهدي أبوالخيرات ومضمار ميدان أبوستة أمام الممارسين للرياضة، وفق اجراءات احترازية وخطوات طبية وقائية .

هذا وسيتم إحالة المقترح إلى لجنة الوبائيات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض لإبداء الرأي الطبي النهائي بالخصوص والمساهمة في تحديد ملامح الاجراءات الوقائية التي سيتم اتباعها .