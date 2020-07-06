الميهوب: الأتراك غزاة ومصيرهم الهزيمة والفشل الميهوب: ليبيا لن تكون إلا موحدة ولا يمثلها أذناب أردوغان

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أشاد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بطبرق، طلال الميهوب، بعملية تدمير منظومة الدفاع الجوي التركي الموجودة في قاعدة الوطية الجوية.

الميهوب قال، في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، إن الأتراك غزاة ومصير الغازي الهزيمة والفشل، مضيفا أن ليبيا لن تكون إلا موحدة ولا تمثلها مليشيات و”أذناب أردوغان”.

وأوضح أن تشبيه ليبيا بدول فاشلة بعيد عن الحقيقة وهو ذريعة لمزيد من التدخل في البلاد، حسب قوله .

وتعرضت قاعدة “الوطية”، فجر أمس الأحد، لغارات جوية عنيفة، استهدفت استراحة “النداب”، التي تتخذها القوات العسكرية التركية مقراً لها.

كما استهدفت الغارات التي بلغ عددها تسعة، وفق ماصرح به مصدر عسكري منظومات الدفاع الجوي طراز “هوك” والرادارات التي ثبتتها القوات التركية الخميس والجمعة الماضيين في القاعدة.

وأظهرت الصور الفضائية وجود ثلاث منظومات دفاع جوي، ومثلها رادارات متحركة وأخرى ثابتة، ومنظومة “كورال” للتشويش والحرب الإلكترونية، والتي تم تدميرها جميعا، وفق ذات المصدر العسكري.

وكان عدد من المواطنيين في مدن الساحل الغربي قد وثقوا، الخميس، تحركات لرتل عسكري تابع للقوات المسلحة التركية يتجه نحو الوطية، لنقل معدات خاصة بالدفاع الجوي إليها بعد اتخاذها مقرًا لهم في ليبيا.

ويأتي استهداف قاعدة الوطية بعد زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس هيئة الأركان التركية ياشار غولار إلى طرابلس ومصراتة، والتي استمرت لمدة يومين، زار خلالها الجنود الاتراك وغرف العمليات العسكرية التركية في كلا المدينتين.