المريمي : روسيا تعهدت بالتدخل لحلحلة الأزمة الليبية

أأخبار ليبيا 24 – متابعات

كد فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب، أن التدخلات التركية في بلاده تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف أساسية؛ تتضمن نهب ثروات وأموال الليبيين في ظل تعثر الاقتصاد التركي، وانهيار العملة، والضغط بفرض أمر واقع لإعادة ترسيم الحدود، بالإضافة إلى الحصول على حصة لا تستحقها في مياه المتوسط.

المريمي قال، إن الشعب الليبي لن يقبل بذلك ولن يسمح بتنفيذ المخططات التركية، كما أن مصر لن تسمح بتجاوز الخط الأحمر في سرت الجفرة، مضيفاً أن الشعب ومجلس النواب يؤيدان موقف القاهرة، ويساندها للتصدي للغزو التركي ومحاولة احتلال ليبيا.

وأوضح أن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار والوفد العسكري المرافق له إلى المنطقة الغربية واجتماعاته وتفقده لجنود أتراك، كشف التدخل السافر في الشأن الداخلي، ومحاولة احتلال ليبيا ونهب مقدراتها، مطالباً العالم بوقف هذا التوغل الذي يخالف الأعراف والقوانين الدولية.

وحول زيارة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى موسكو، قال إنها أتت في إطار دعوة رسمية روسية، حيث تم تناول العديد من الملفات الليبية، ومبادرات حل الأزمة سياسيا وسلميا، كما تمت مناقشة التدخل التركي.

ووصف الزيارة بالناجحة والمثمرة، خاصة أن روسيا دولة كبرى ولها تأثيرها الإقليمي والدولي، ولديها مصالح في ليبيا، وترغب في استقرار وأمن المنطقة، مؤكدا أنها ستلعب دورا في الأزمة من خلال نفوذها في مجلس الأمن، وعضويتها الدائمة فيه، وعبر المنظمات الدولية.

وأوضح أن موسكو تعهدت بالتدخل لحلحلة الأزمة، كما أعلنت عن نيتها فتح سفارة في ليبيا وستقوم بمهامها لفترة من تونس، وقنصلية لروسيا في بنغازي.

وأشار إلى زيارات مرتقبة يجريها عقيلة صالح إلى سويسرا وإيطاليا لعرض الموقف الليبي، ومحاولة الوصول لحل سلمي يدعمه العالم بدلا من الاحتراب وانتشار واستجلاب المرتزقة والمليشيات والإرهاب، والحد من حالة عدم الاستقرار في ليبيا.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الجمعة، استئناف عمل سفارة بلاده في ليبيا، والتي تقوم بمهامها مؤقتا من تونس، مشيرًا إلى أن إدارة السفارة الروسية من تونس ستكون مؤقتة، مؤكدًا أن وظائفها تشمل تمثيل روسيا في جميع أنحاء ليبيا.

وقال لافروف، خلال اجتماع في موسكو مع صالح، “أود أن أختتم ملاحظاتي بحقيقة أننا قررنا استئناف أنشطة السفارة الروسية في ليبيا، والتي سيقودها القائم بالأعمال السيد جامشيد بولتايف، الموجود هنا نحن نقدمه لك”.

وأكد وزير الخارجية الروسي إنه لا يوجد حل عسكري للصراع في ليبيا، ويجب على الأطراف حل المشاكل من خلال المفاوضات، متابعًا “روسيا أكدت طوال هذه السنوات أن النزاع الليبي ليس له حل عسكري وأن جميع التناقضات يمكن ويجب أن تحل بأساليب سياسية على طاولة المفاوضات من قبل الليبيين أنفسهم”.