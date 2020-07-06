الشماخي: حكومة الوفاق ستلاحق سفاكي دماء الليبيين

أخبار ليبيا24

قال مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية، صالح الشماخي، في كلمة أمام المنتدى العربي الصيني، الإثنين، إن حكومة الوفاق لن تدخر جهدا في ملاحقة كل من تسبب في “سفك دماء الليبيين وتدمير مقدرات ليبيا وثرواتها الطبيعية”.

وأضاف، أن “كل من تسبب في تدمير البلاد ستكون ساحات القضاء مكانهم لتحقيق القصاص العادل”.

وقدّم الشماخي، “الشكر الجزيل لجمهورية الصين الشعبية لما قدمته لليبيا من دعم فني لمجابهة فيروس كورونا”، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الصديقين.

قال الشماخي، “نحن الآن بحاجة أكثر من أي وقت مضى للتعاون الدولي للحد من انتشار فيروس كورونا من منطلق النصير المشترك للإنسانية جمعاء”.

وانطلقت الإثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أعمال الدورة التاسعة للمنتدى العربي الصيني على المستوى الوزاري برئاسة مشتركة لوزير خارجية الأردن أيمن الصفدي ونظيره الصيني وانج يي.

وبحثت أعمال الدورة تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك بين الدول العربية والصين، إضافة إلى الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن.