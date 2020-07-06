السراج يؤدي زيارة رسمية لمالطا

أخبار ليبيا24

أدى رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، زيارة رسمية إلى مالطا لإجراء لمحادثات ذات اهتمام مشترك، مع رئيس الوزراء المالطي، روبرت أبيلا.

وقال أبيلا، في تغريدة على تويتر، إنه أجرى مباحثات اقتصادية مشجعة مع السراج، مشيرًا إلى أن التنمية الاقتصادية تعتبر شرطا مسبقا للسلام والاستقرار.

وكان أبيلا، قد أجرى زيارة رسمية إلى العاصمة طرابلس في مايو الماضي، تناولت محادثات حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، وعدد من ملفات التعاون المشترك.

ووقع السراج وأبيلا، حينها، على مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوطيد علاقات الصداقة، كما اتفقا على تنسيق الجهود بين البلدين الصديقين في مواجهة جائحة كورونا والتعامل مع تداعياتها.

وقال رئيس الوزراء المالطي أن بلاده تتطلع لتطوير وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات مع ليبيا، وأوضحت حكومة الوفاق، أن الجانبين اتفقا على الإسراع بخطوات تفعيل اتفاقيات التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.