السراج: طموح حفتر تحويل ليبيا إلى دولة ديكتاتورية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استعرض رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، تطورات الأزمة الليبية، خلال مقال منشور له في صحيفة ألمانية؛ حيث طالب المجتمع الدولي بالمساعدة في وقف العمليات التي يشنها قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر على طرابلس وغرب البلاد، ولم ينس تقديم الشكر لتركيا الداعم والحليف الأكبر لحكومته.

السراج قال، في مقاله لصحيفة welt الألمانية، إنه على مدى أكثر من 14 شهرًا، تعرضت طرابلس والمنطقة الغربية للضغط من الهجوم “غير القانوني وغير الأخلاقي” مضيفا “خلال هذا الوقت، عانينا من جميع الفظائع التي تجلبها الحرب، خاصة عندما يتم شنها دون أدنى اعتبار للمبادئ الأخلاقية العامة، ناهيك عن الامتثال للقانون الدولي”، حسب وصفه .

وأكد أن الحرب كانت مليئة بالجرائم التي يرتكبها رجل واحد طموحه الوحيد تحويل ليبيا إلى دولة استبدادية وديكتاتورية، وفقا لقوله، متابعا “لقد رأينا مؤسسات الدولة تقصف، كما تقصف مدارسنا ومستشفياتنا بشكل عشوائي، ويهدد ويقتل سكاننا المدنيين، وتدمر منازل ومجتمعات بأكملها، مما تسبب في فرار أكثر من 200.000 شخص بريء، ولم يخجل المجرمون من قصف الملاجئ”، حسب قوله .

وواصل “إن حكومتنا لن تستسلم أبدا، ولن تسمح أبدا بتحويل ليبيا إلى ديكتاتورية، مشيدا بثورة فبراير عام 2011م، قائلا “مستوحاة من جيراننا وأقاربنا خلال الربيع العربي، حيث حارب شعبنا لإعادة بناء ليبيا كدولة ديمقراطية”.

وطالب الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي بدعم حكومته؛ “حتى نتمكن من مكافحة الظلم وعدم المساواة والتمييز بنجاح؛ ولمساعدتنا على أن نكون جزءًا من مستقبل ديمقراطي مشترك وشامل، مستقبل لا يضطر فيه السياسيون إلى القلق بشأن حياتهم أو حياة أسرهم لمجرد أنهم تحدثوا عن الحقيقة أو عبروا عن آرائهم، دون اختطاف”.

وواصل الحديث قائلا “نريد مستقبلا لم يعد فيه خوف من الاعتقال بلا سبب، ولا مزيد من التعذيب أو حالات القتل خارج نطاق القضاء، والتي نفذها أفراد مختلفون من قوات حفتر، حسب قوله .

وأضاف لهذا السبب ومن أجل هذه الرؤية، نعارض قوات حفتر، ونعتزم الدفاع عن طرابلس وتحرير المناطق التي تريد هذه القوات السيطرة عليها.”

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الكاملة عن انتهاك حظر الأسلحة وحقوق الإنسان، قائلا “لقد حان الوقت لأن يواجه الذين ارتكبوا الكثير من أعمال العنف الآن عواقب أفعالهم، بصفتنا حكومة شرعية ومعترف بها دوليًا، ندعو أيضًا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم بلادنا بكل الوسائل اللازمة في حالة حدوث المزيد من الاعتداءات من قبل الوحدات الإجرامية”.

واختتم بطلب المزيد من المساعدة الإنسانية، قائلا “لم نبدأ الحرب، لكننا سنحدد متى وأين تنتهي، فإن ليبيا الديمقراطية والسلمية والسعيدة ستهزم الطغيان”.