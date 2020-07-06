الحكومة الليبية تعلن دعمها لمظاهرة بنغازي ضد الاحتلال التركي
الحكومة الليبية تدعو المجتمع الدولي للتحلي بمسؤولياته تجاه العدوان التركي
أخبار ليبيا24
أعلنت الحكومة الليبية في بنغازي عن دعمها الكامل لمطالب المتظاهرين الذين خرجوا بالآلاف في مظاهرة حاشدة وسط ساحة الكيش ببنغازي يوم الأحد ضد الاحتلال التركي للغرب الليبي، داعية المجتمع الدولي بالتحلي بالمسؤولية لرفعه.
وقال الحكومة، في بيان في وقت مبكر من يوم الإثنين، إنها “تابعت باهتمام بالغ خروج عشرات الآلاف من المواطنين مساء يوم الأحد في بنغازي لرفض الاحتلال التركي الذي جثم على عدد من مدن ومناطق غرب البلاد”.
وأضافت، أنها “تؤكد للعالم أجمع وقوفها خلف شعبها في هذه المطالبات المشروعة، وتدعو المجتمع الدولي للتحلي بمسؤولياته حيال رفع العدوان على ليبيا”.
وأعلنت الحكومة، “مباركتها لتحرك الشعب الذي ما أنفك عن دعم سلطاته الشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب والحكومة المنبثقة عنه، والقوات المسلحة العربية الليبية التي تحارب الإرهاب وتقف في وجه الميليشيات المسلحة المدعومة من تركيا والمرتزقة السوريين”.
وأكدت الحكومة، أنها “ماضية في تلبية مطالب الشعب الحالم بقيام دولة القانون والمؤسسات التي يهنأ فيها المواطن الكريم بعيشه فوق أرضه شامخا بسيادته”، كما أكدت أن “العدوان التركي مآله إلى زوال وأن الوطن سيعود إلى أحضان أهله بسواعد شبابه الذين روت دماؤهم الطاهرة الزكية ثراه الطاهرة”.
وشهدت بنغازي، الأحد، مظاهرة حاشدة منددة بـ “العدوان التركي” على البلاد، كما نددت بـ”إرسال الإرهابيين” من سوريا إلى ليبيا على يد تركيا، الداعم الأكبر لحكومة الوفاق.
كما رفع المتظاهرون شعارات دعما للجيش الوطني الليبي، في حربه ضد تركيا ومجموعات الوفاق المسلحة والمرتزقة السوريين، مشددين على أن الجيش الليبي هو “طوق نجاة” لتخليص الليبيين من التدخلات التركية.