الحكومة الليبية تعلن دعمها لمظاهرة بنغازي ضد الاحتلال التركي

أخبار ليبيا24

أعلنت الحكومة الليبية في بنغازي عن دعمها الكامل لمطالب المتظاهرين الذين خرجوا بالآلاف في مظاهرة حاشدة وسط ساحة الكيش ببنغازي يوم الأحد ضد الاحتلال التركي للغرب الليبي، داعية المجتمع الدولي بالتحلي بالمسؤولية لرفعه.

وقال الحكومة، في بيان في وقت مبكر من يوم الإثنين، إنها “تابعت باهتمام بالغ خروج عشرات الآلاف من المواطنين مساء يوم الأحد في بنغازي لرفض الاحتلال التركي الذي جثم على عدد من مدن ومناطق غرب البلاد”.

وأضافت، أنها “تؤكد للعالم أجمع وقوفها خلف شعبها في هذه المطالبات المشروعة، وتدعو المجتمع الدولي للتحلي بمسؤولياته حيال رفع العدوان على ليبيا”.

وأعلنت الحكومة، “مباركتها لتحرك الشعب الذي ما أنفك عن دعم سلطاته الشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب والحكومة المنبثقة عنه، والقوات المسلحة العربية الليبية التي تحارب الإرهاب وتقف في وجه الميليشيات المسلحة المدعومة من تركيا والمرتزقة السوريين”.

وأكدت الحكومة، أنها “ماضية في تلبية مطالب الشعب الحالم بقيام دولة القانون والمؤسسات التي يهنأ فيها المواطن الكريم بعيشه فوق أرضه شامخا بسيادته”، كما أكدت أن “العدوان التركي مآله إلى زوال وأن الوطن سيعود إلى أحضان أهله بسواعد شبابه الذين روت دماؤهم الطاهرة الزكية ثراه الطاهرة”.

وشهدت بنغازي، الأحد، مظاهرة حاشدة منددة بـ “العدوان التركي” على البلاد، كما نددت بـ”إرسال الإرهابيين” من سوريا إلى ليبيا على يد تركيا، الداعم الأكبر لحكومة الوفاق.

كما رفع المتظاهرون شعارات دعما للجيش الوطني الليبي، في حربه ضد تركيا ومجموعات الوفاق المسلحة والمرتزقة السوريين، مشددين على أن الجيش الليبي هو “طوق نجاة” لتخليص الليبيين من التدخلات التركية.