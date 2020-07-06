اجتماع موسع الأسبوع المقبل بشأن استئناف الدراسة

أخبار ليبيا24

بحث رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، رئيس الأركان العامة بالجيش، الفريق عبدالرازق الناظوري مع وزير التعليم بالحكومة الليبية، الدكتور فوزي بومريز، الإثنين، إمكانية استئناف الدراسة بعد توقفها لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا.

واتفق الطرفان، على عقد اجتماع موسع مطلع الأسبوع القادم، يضم الاجتماع اللجنتين العليا والطبية الاستشارية لمكافحة كورونا مع وزارة التعليم، لدراسة الإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ أعمال الامتحانات في ظل تدابير وقائية واحترازية وإمكانيات طبية لازمة وضرورية.

وذكرت وزارة التعليم، أنها عملت منذ بداية تفشي الجائحة بالتنسيق المتواصل والمستمر مع لجنتي مكافحة كورونا العليا والاستشارية سواء على مستوى العملية التعليمية أو على مستوى العمل الإداري.

وأضافت، أن هذا التنسيق سيستمر إلى أن نضمن لأبنائنا الطلبة أداء امتحاناتهم في ظروف ملائمة ونحقق أملهم في استكمال عامهم الدراسي والانطلاق إلى المرحلة الدراسية المقبلة بتوفيق وبنجاح.