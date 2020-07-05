وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي بعد معاناة مع فيروس كورونا

وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي بعد معاناة مع فيروس كورونا بي بي سي العربية

رحلت الفنانة المصرية رجاء الجداوي عن 82 عاما بعد معاناة مع المرض جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وكانت الجداوي قد أصيبت بالفيروس في مايو/أيار، ثم نقلت بعدها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأعلنت ابنتها، أميرة مختار، خبر وفاتها عبر صفحتها على فيسبوك.

انا لله وانا اليه راجعون مامي في ذمه الله Posted by Amira Mokhtar on Saturday, July 4, 2020

ولدت الفنانة الراحلة في الإسماعيلية عام 1939، باسم نجاة علي حسن الجداوي. وانتقلت للعيش مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا في القاهرة بعد انفصال والديها وهي لا تزال في سن صغيرة.

وألحقتها خالتها بمدرسة داخلية حيث أتقنت عددا من اللغات، وقد عملت الجداوي مترجمة بإحدى شركات الإعلان في بداية حياتها، قبل أن تتوّج ملكةً لجمال مصر عام 1958.