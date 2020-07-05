واشنطن تؤكد رفضها لأي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

أكدت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيرالدين جريفيث، رفض بلادها لأي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا.

وشددت جريفيث، على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا في إطار المحادثات العسكرية “5+5” التي تقودها الأمم المتحدة، واحترام جميع الأطراف لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وقالت جريفيث: “يجب على الشعب الليبي في نهاية المطاف حل هذه الأزمة من خلال المفاوضات السياسية”، بحسب ما نقل موقع روسيا اليوم.

وطالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بضرورة إنهاء عملية إقفال النفط، كونها خطوة حيوية لمنع المزيد من الصراع والانتهاك للسيادة الليبية، وفق قولها.

ودعت جيرالدين جريفيث، إلى ضرورة السماح للمؤسسة الوطنية للنفط بالعودة إلى العمل، كي لا تتسنى لأي دولة أجنبية فرصة استخدام الإغلاق كذريعة لشن عمل عسكري من أجل “إنقاذ” الهلال النفطي.