مشاركة ليبية في الندوة الدولية حول لعبة “الجودو”

أخبار ليبيا 24 – رياضة

تلقى الاتحاد الليبي “للجودو” دعوة من الاتحاد الأفريقي للعبة لانضمام الدول الناطقة باللغة الإنجليزية للمشاركة في الندوة الدولية عبر الخط المباشر لشبكة المعلومات الدولية .

وانطلقت الندوة أمس السبت بمشاركة ليبية واسعة، وجاءت المشاركة عبر ست شخصيات وهي “جلال محمد عبد الفتاح الأمين العام والمدير الفني للمنتخبات الوطنية للجودو، ونبيل صالح دراويل المدير الفني للإتحاد العربي للجودو، و همام محمود الهتكي رئيس لجنة الحكام .

وشارك أيضا في الندوة الحكم الدولي “عبد السلام محمد الشفلو”، وأمين الصندوق ومسؤول التعليم “خالد محمد شعبان” إضافة إلى “زكرياء عبد الله الأسود” مدرب المنتخب الوطني للجودو .