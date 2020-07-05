قناة روسية: قصف “الوطية” رسالة بأن حديث السيسي ليس للاستهلاك الإعلامي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

يبدو أن تدمير منظومات الدفاع الجوي التركية، في قاعدة “الوطية”، فجر اليوم الأحد، أثار ضجة كبيرة، لاسيما بعد الحديث عن قيام طيران حربي بضرب هذه المنظومات.

وكشفت مصادر عسكرية في تصريحات لـ”روسيا اليوم”، أن الغارات الجوية التي تم تنفيذها على قاعدة “الوطية”، واستهدفت تدمير منظومات الدفاع الجوي، بمثابة رسالة مباشرة لأنقرة.

وأشارت المصادر في تصريحاتها إلى أن هذه الرسالة تفيد بأن الخط الأحمر، الذي تحدث عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال تصريحاته أمام الجيش المصري، في سيدي براني بمرسى مطروح، ليست مجرد تصريحات للاستهلاك الإعلامي.

ونشرت وسائل إعلام مقاطع فيديو للحظة استهداف طيران حربي لمنظومات الدفاع الجوى التركية في قاعدة “الوطية” بعد ساعات من تنفيذ العملية التي أسفرت عن تدمير هذه المنظومات.

وتداولت أنباء عن مقتل 30 عسكريا تركيا خلال القصف من بينهم ضباط كبار.

وتعرضت قاعدة “الوطية”، فجر اليوم الأحد، لغارات جوية عنيفة، استهدفت استراحة “النداب”، التي تتخذها القوات العسكرية التركية مقراً لها.

كما استهدفت الغارات التي بلغ عددها تسعة، وفق ماصرح به مصدر عسكري، منظومات الدفاع الجوي طراز “هوك” والرادارات التي ثبتتها القوات التركية الخميس والجمعة الماضيين في القاعدة.

وأظهرت الصور الفضائية وجود ثلاث منظومات دفاع جوي، ومثلها رادارات متحركة وأخرى ثابتة، ومنظومة “كورال” للتشويش والحرب الإلكترونية، والتي تم تدميرها جميعا، وفق ذات المصدر العسكري.

ومن ناحية أخرى، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، في سيدي براني بمرسى مطروح، في وقت سابق، استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم للشعب الليبي، قائلا “نحن في مصر نكن لكم احتراما وتقديرا كبيرا ولم نتدخل في شئونكم ودائما مستعدين لتقديم الدعم، من أجل استقرار ليبيا وليس لنا مصلحة ليس إلا أمنكم واستقراركم”.

وصعد السيسي نبرته التهديدية تجاه التغول التركي في ليبيا، قائلا “تجاوز سرت والجفرة خط أحمر، ولن يدافع عن ليبيا إلا أهل ليبيا ومستعدين نساعد ونساند هذا، مضيفا “ليبيا دولة عظيمة وشعبها مناضل ومكافح، بنقول الخط اللي وصلت إليه القوات الحالية، سواء من جانب المنطقة الشرقية أو الغربية كلهم أبناء ليبيا ونتكلم مع الشعب الليبي وليس طرفا ضد آخر”.