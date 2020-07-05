ثقافة الوفاق تعتزم مقاضاة الفنانة أصالة نصري

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أدانت الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق، ربط الفنانة السورية أصالة نصري، بين صورة شيخ المجاهدين عمر المختار، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أحدث أغانيها المعروضة منذ أيام.

واعتبرت الهيئة في بيان لها، أن ما قامت به أصالة نصري، إهانة لكل الليبيين، وشرفاء الأمة العربية، حسب وصف البيان.

وبينت الوزارة أن“شخصية المجاهد عمر المختار، لا تقارن بمجرم حرب قتل أبناء شعبه، واستولى على السلطة بالسلاح، وساهم بكل الطرق في دعم المشير خليفة حفتر، بل شارك في قتل الليبيين بقصف عديد المدن بالطائرات”. حسب البيان.

وشددت الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق، أنها لن تتهاون مع ما قامت به الفنانة السورية أصالة، موضحة أنها ستتقدم بشكوى رسمية ضدها في القضاء المحلي والدولي، ولدى نقابة الفنانين.

يذكر أن أغنية جديدة بعنوان “الحب والسلام” للفنانة السورية أصالة نصري أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تظهر الأغنية شخصيات سياسية وتاريخية ورؤساء عرب.