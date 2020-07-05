بنغازي ضد الوجود التركي .. لن ندفع الميري بنغازي تدعو أبناء الشعب التركي لأن يهبوا ضد أردوغان البغيض الذي سبب لهم العداء مع العالم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

«لن ندفع الميري» الشعار الأبرز الذي رفعه المتظاهرين اليوم في بنغازي في اشارة منهم لرفضهم للغزو التركي لليبيا؛ فقد تظاهر آلاف من مواطني المناطق الشرقية اليوم الأحد في ساحة الكيش بمدينة بنغازي تنديدا بالاحتلال التركي لليبيا، ودعما لقوات الجيش الوطني في حربها على الإرهاب، والميليشيات المسلحة المدعومة من تركيا والمرتزقة السوريين.

ورفع عدد من المتظاهرين لافتات كتب عليها عبارات منددة بالدعم العسكري التركي منذ بداية ديسمبر 2019 لميليشيات حكومة الوفاق.

وقال المتظاهرون في بيانهم الختامي إن ” إن ليبيا دولة واحدة وموحدة .. ومصيرها واحد .. وأن النظام التركي لن يفلح في تقسيمها”.

وأكد المتظاهرون “للمجتمع الدولي رفضهم القاطع لأي محاولة تركية لفرض أجندتها في ليبيا، باعتبار أن ذلك يمثل خرقا للقانون الدولي، ويدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تستوجب الملاحقة والمحاسبة القضائية الدولية لمرتكبيها” وفقا للبيان.

وأضاف البيان أن “ثقة الشعب في جيشه مستمرة لحين الانتصار السياسي بعد الانتصارات العسكرية المتوالية”، في إشارة لوقف إطلاق النار وإعلان مبادرة القاهرة لاستئناف الحوار السياسي.

وأكد المتظاهرون أنهم هبوا بالآلاف ليعلنوها كلمتهم عالية صادحة بالحق وبصوت واحد، دعمهم التام للقوات المسلحة بقيادة المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، في الحرب المقدسة على الإرهاب ومعركة بناء دولة القانون والمؤسسات.

ودعا المتظاهرون أبناء الشعب التركي لأن يهبوا ضد نظام أردوغان البغيض الذي سبب لتركيا العداء مع العالم، واكدوا أن علاقات ليبيا وتركيا الاقتصادية مهددة بسبب سياسات هذا السلطان المعتوه، داعين المجتمع الدولي التحلي بمسؤولياته حيال الوضع في ليبيا من خلال تطبيق فرض حظر التسلح الذي اخترقه نظام أردوغان لدعم الخائن فايز السراج وميليشياته أمام مرأى ومسمع العالم أجمع.

وأكد المتظاهرون أن ليبيا لن تكون إمارة إخوانية أو إرهابية في المنطقة، وأنهم يعلمون علم اليقين أن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية هي وأردوغان اللعين وجهان لعملة واحدة.

ودعا المتظاهرون الولايات المتحدة الأمريكية للوقوف على مسافة واحدة بين أبناء الشعب الليبي إن لم تقف إلى جانب الحق الذي يمثله الجيش الليبي المقاتل للإرهاب، مطالبينها بتحديد موقفها من نظام أردوغان الذي يدعي أنه أخذ ضوئه الأخضر للهجوم على ليبيا من واشنطن.

واستهجن المتظاهرون في بيانهم بتصريحات السفير الأمريكي لدى ليبيا الذي قُتل سلفه على أيدي الإرهابيين في بنغازي، لافتين إلى أنه دأب على استخدام فزاعة وجود مرتزقة يقاتلون إلى جانب أبناء الجيش الليبي البطل دون دليل دامغ واحد على عكس ما يحدث من وجود مرتزقة سوريين وأتراك في طرابلس ومصراتة وغيرها.

وأكد المتظاهرون في بيانهم دعمهم للسلطات الشرعية في ليبيا متمثلة في مجلس النواب المنتخب والأجسام المنبثقة عنه، وعلى رأسها القوات المسلحة وقائدها المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر.

واختتم المتظاهرون بيانهم بأن النفط الليبي هو قوت الشعب ورزق الأجيال القادمة، وأنهم يدعمون بيان أعيان ومشايخ القبائل في تسليمه للقوات المسلحة لضمان تقسيم عوائده بشكل عادل بين أقاليم ليبيا الثلاثة، وألا يستخدم في جلب المرتزقة لليبيا أو ينهب بشكل ممنهج على يد تركيا وأعوانها وأذنابها في بلادنا، وعلى رأسهم المجلس الرئاسي، ومؤسسة النفط، ومؤسسة الاستتثمار، ومصرف ليبيا المركزي بطرابلس.