بنغازي ضد الوجود التركي .. لن ندفع الميري
بنغازي تدعو أبناء الشعب التركي لأن يهبوا ضد أردوغان البغيض الذي سبب لهم العداء مع العالم
أخبار ليبيا 24 – متابعات
«لن ندفع الميري» الشعار الأبرز الذي رفعه المتظاهرين اليوم في بنغازي في اشارة منهم لرفضهم للغزو التركي لليبيا؛ فقد تظاهر آلاف من مواطني المناطق الشرقية اليوم الأحد في ساحة الكيش بمدينة بنغازي تنديدا بالاحتلال التركي لليبيا، ودعما لقوات الجيش الوطني في حربها على الإرهاب، والميليشيات المسلحة المدعومة من تركيا والمرتزقة السوريين.
ورفع عدد من المتظاهرين لافتات كتب عليها عبارات منددة بالدعم العسكري التركي منذ بداية ديسمبر 2019 لميليشيات حكومة الوفاق.
وقال المتظاهرون في بيانهم الختامي إن ” إن ليبيا دولة واحدة وموحدة .. ومصيرها واحد .. وأن النظام التركي لن يفلح في تقسيمها”.
وأكد المتظاهرون “للمجتمع الدولي رفضهم القاطع لأي محاولة تركية لفرض أجندتها في ليبيا، باعتبار أن ذلك يمثل خرقا للقانون الدولي، ويدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تستوجب الملاحقة والمحاسبة القضائية الدولية لمرتكبيها” وفقا للبيان.
وأضاف البيان أن “ثقة الشعب في جيشه مستمرة لحين الانتصار السياسي بعد الانتصارات العسكرية المتوالية”، في إشارة لوقف إطلاق النار وإعلان مبادرة القاهرة لاستئناف الحوار السياسي.
وأكد المتظاهرون أنهم هبوا بالآلاف ليعلنوها كلمتهم عالية صادحة بالحق وبصوت واحد، دعمهم التام للقوات المسلحة بقيادة المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، في الحرب المقدسة على الإرهاب ومعركة بناء دولة القانون والمؤسسات.
ودعا المتظاهرون أبناء الشعب التركي لأن يهبوا ضد نظام أردوغان البغيض الذي سبب لتركيا العداء مع العالم، واكدوا أن علاقات ليبيا وتركيا الاقتصادية مهددة بسبب سياسات هذا السلطان المعتوه، داعين المجتمع الدولي التحلي بمسؤولياته حيال الوضع في ليبيا من خلال تطبيق فرض حظر التسلح الذي اخترقه نظام أردوغان لدعم الخائن فايز السراج وميليشياته أمام مرأى ومسمع العالم أجمع.
وأكد المتظاهرون أن ليبيا لن تكون إمارة إخوانية أو إرهابية في المنطقة، وأنهم يعلمون علم اليقين أن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية هي وأردوغان اللعين وجهان لعملة واحدة.
ودعا المتظاهرون الولايات المتحدة الأمريكية للوقوف على مسافة واحدة بين أبناء الشعب الليبي إن لم تقف إلى جانب الحق الذي يمثله الجيش الليبي المقاتل للإرهاب، مطالبينها بتحديد موقفها من نظام أردوغان الذي يدعي أنه أخذ ضوئه الأخضر للهجوم على ليبيا من واشنطن.
واستهجن المتظاهرون في بيانهم بتصريحات السفير الأمريكي لدى ليبيا الذي قُتل سلفه على أيدي الإرهابيين في بنغازي، لافتين إلى أنه دأب على استخدام فزاعة وجود مرتزقة يقاتلون إلى جانب أبناء الجيش الليبي البطل دون دليل دامغ واحد على عكس ما يحدث من وجود مرتزقة سوريين وأتراك في طرابلس ومصراتة وغيرها.
وأكد المتظاهرون في بيانهم دعمهم للسلطات الشرعية في ليبيا متمثلة في مجلس النواب المنتخب والأجسام المنبثقة عنه، وعلى رأسها القوات المسلحة وقائدها المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر.
واختتم المتظاهرون بيانهم بأن النفط الليبي هو قوت الشعب ورزق الأجيال القادمة، وأنهم يدعمون بيان أعيان ومشايخ القبائل في تسليمه للقوات المسلحة لضمان تقسيم عوائده بشكل عادل بين أقاليم ليبيا الثلاثة، وألا يستخدم في جلب المرتزقة لليبيا أو ينهب بشكل ممنهج على يد تركيا وأعوانها وأذنابها في بلادنا، وعلى رأسهم المجلس الرئاسي، ومؤسسة النفط، ومؤسسة الاستتثمار، ومصرف ليبيا المركزي بطرابلس.